توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 100 قرص مهلوس بالجلفة

تمكنت عناصر فرقة البحث والتدخل بأمن ولاية الجلفة من توقيف 7 أشخاص وحجز 122 قرص مهلوس في عمليتين منفصلتين.

العملية الأولى أسفرت عن توقيف شخصين على متن مركبتهما بحوزتهما 9 أقراص مهلوسة وضبط 10 آلاف دج.

وخلال التحقيق معهما، تم الوصول إلى شريكيهما الآخرين وتوقيفهما، حيث تم حجز بداخل منزلهما 84 قرص مهلوس، ومبلغ مالي يقدر بـ11 ألف دج كعائدات تلك السموم.

في حين، قامت نفس المصالح الأمنية بالجلفة، بتوقيف شخصين وحجز 3 أقراص مهلوسة، و194.8 غرام من المخدرات، وضبط 50 ألف دج.

كما تمكنت فرقة البحث والتدخل من تحديد هوية شريكهما الثالث، والذي يقطن خارج مدينة الجلفة وتوقيفه، أين تم العثور بحوزته 26 قرص مهلوس.

وعلى إثرها تم تقديم المتهمين السبعة لمحكمة الجلفة، أين تم إيداعهم الحبس المؤقت.