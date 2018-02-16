توقيف 7 أشخاص وحجز أزيد من 900 قرص مهلوس بالرويبة

أوقفت مصالح أمن ولاية الجزائر في عمليات متفرقة سبعة أشخاص مشتبه فيهم بتورطهم في قضايا مختلفة.

متعلقة بالحيازة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة حيث تم حجز أزيد من 900 قرص مهلوس.

وأفاد اليوم الجمعة بيان لأمن الولاية، أن الموقوفين السبعة تورطوا في قضايا تخص الحيازة والترويج للمخدرات والأقراص المهلوسة.

وقد تم على إثرها حجز 929 قرص مهلوس و94 غرام من القنب الهندي ومبلغ مالي قدره 15 مليون سنتيم.

وحسب نفس المصدر فان العملية الأولى تمت معالجتها على مستوى أمن المقاطعة الإدارية للرويبة.

بعد توقيف 3 أشخاص على متن سيارة، أين تم العثور بحوزتهم على 13 علبة بها 780 قرص مهلوس ومبلغ مالي قدره 55 ألف دينار.

بالإضافة إلى وصفات طبية مشكوك في صحتها وبعد التحقيق معهم أكد المشتبه فيه الأول أنه قام بسرقة الوصفات من عيادة طبيب الأعصاب.

أما الأقراص فقد اشتراها بوصفة بواسطة بطاقة تعريف وطنية عثر عليها بالأخضرية.

في حين اعترف باقي المشتبه فيهم أنهما اقتنيا الأقراص من نفس الصيدلية التي إشترى منها المشتبه الأول.

كما تمكنت نفس المصالح في عملية ثانية ومن خلال معلومة أمنية من توقيف شخصين وحجز 93 قرص مهلوس و94 غرام من القنب الهندي.

فيما مكنت العملية الثالثة من توقيف مشتبه فيه يروج للمؤثرات العقلية أين يقوم بإخفائها بصندوق دراجته النارية.

حيث عثر بحوزته على 56 قرص مهلوس ومبلغ مالي.

وباستكمال الإجراءات القانونية المعمول بها، تم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا.

أين أمر بإيداع 07 منهم الحبس المؤقت، في حين تم وضع المشتبه فيها الصيدلانية تحت الرقابة القضائية.