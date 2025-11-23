توقيف 7 أشخاص وحجز أسلحة بيضاء محظورة بوهران

تمكنت فصيلة المساس بالأشخاص بأمن ولاية وهران، من وضع حد لنشاط عصابة أحياء، أين تم توقيف 7 أشخاص مع حجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة من مختلف الأنواع والأحجام.

العملية جاءت بناءً على تحريات مفادها قيام أفراد العصابة بعمليات اعتداء والإخلال بالسكينة باستعمال الأسلحة البيضاء. وسط أحد الأحياء بقطاع الاختصاص، وزرع الرعب، أين قام عناصر المصلحة بتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم وتوقيفهم الواحد تلو الآخر.

مواصلة للتحريات، وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا واستصدار إذن بالتفتيش. كانت النتيجة إيجابية بحجز مجموعة من الأسلحة البيضاء المحظورة كانوا يخبئونها بمساكنهم. ويستعملونها في تنفيذ مخططاتهم الإجرامية، ليتم تحرير إجراء قضائي ضدهم قدموا بموجبه أمام العدالة، أين صُدر في حقهم أمر إيداع.

