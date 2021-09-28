توقيف 7 أشخاص وحجز زطلة وأسلحة بيضاء في بئر توتة بالعاصمة

تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر ممثلة في فرقة الشرطة القضائية بأمن المقاطعة الإدارية بئر توتة، من توقيف 7 أشخاص مشتبه فيهم، في قضية إنشاء عصابة أحياء.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، تم توقيف أفراد العصابة، بتهم المتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية، والمشاجرة في الطريق العام بواسطة أسلحة بيضاء، وحيازة أسلحة بيضاء محظورة وزرع الرعب في نفوس المواطنين.

وتحصلت الفرقة المحققة بشأن القضية على معلومات أحسنت استغلالها، لتتمكن من توقيف المشتبه بهم، مع ضبط وحجز (26.5غ) من القنب الهندي، و(384) قرص من مختلف الادوية المصنفة كمؤثرات عقلية.

بالإضافة إلى حجز قنينة مخدر ومبلغ مالي بالعملة الوطنية قدره (1975400.00) دج يعتبر من عائدات بيع المخدرات، و (21) سلاح ابيض متمثلة في (08) سيوف، و(04) سكاكين متوسطة الحجم، وسكين أوبينال، وسكين أوكابي و6 قواطع وساطور.

وتم تقديم المشتبه بهم بعد استكمال إجراءات التحقيق أمام النيابة المختصة، التي أشرفت على التحقيق منذ بدايته .

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