توقيف 7 أشخاص وحجز 2000 قرص مهلوس بتبسة

تمكنت عناصر الأمن الوطني، لولاية تبسة، من توقيف 7 اشخاص وحجز 2000 قرص من المؤثرات العقلية، و2000 وحدة للمشروبات الكحولية.

وحسبما أوضحه بيان اليوم الإثنين، لذات المصالح، تنفيذا للبرنامج الوطني المسطر والخاص بتأمين الإحتفالات برأس السنة الميلادية الجديدة 2019.

وإثر عملية التفتيش لعديد النقاط، فاق 3500 عملية تفتيش لمركبات و 4023 شخصا، أسفرت عن حجز هذه الكمية من المؤثرات العقلية والمشروبات الكحولية.

وتمكنت ذات المصالح من توقيف 7 أفراد متورطين في هذه العمليات الإجرامية يمتهنون المتاجرة بالمؤثرات العقلية على مستوى شرق الوطني.

حيث خضعوا للتحقيقات الأمنية وتم الإستماع لهم قبل إحالتهم للجهات القضائية.