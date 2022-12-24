توقيف 7 أشخاص وحجز 74 ألف قرص مهلوس في العاصمة

تمكنت المصلحة المركزية لمكافحة الإتجار غير المشروع للمخدرات، بحر هذا الأسبوع، من توقيف 7 أشخاص وحجز 74100 قرص مهلوس من المؤثرات العقلية.

وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، ينحدر المشتبه فيهم من ولايتي الجزائر والوادي. وينشطون في مجال الإتجار غير المشروع بالمؤثرات العقلية وسط وجنوب شرق البلاد.

وتمت العملية تحت إشراف وكيل الجمهورية لدى محكمة الرويبة بالجزائر العاصمة.

وأسفرت العملية، عن حجز 74100 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريقابالين 300 ملغ، ومركبتين سياحيتين وشاحنة ذات مقطورة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام وكيل الجمهورية المختص إقليميا عن تهمة استيراد، النقل، الحيازة والبيع بطريقة غير مشروعة للمؤثرات العقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة.