توقيف 7 بارونات مخدرات وحجز قرابة قنطار ونصف زطلة بهذه الولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس الثلاثاء، 7 تجار مخدرات وحجزت 145,3 كيلوغرام من الكيف المعالج، خلال عمليات منفصلة بتلمسان ووهران وبشار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أوقفت مفارز للجيش بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطني ومصالح الأمن الوطني، 3 ثلاثةتجار مخدرات وحجزت 31496 قرص مهلوس بقسنطينة وسطيف والوادي.

فيما تم توقيف مهرب وحجز 1000 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد، و5000 علبة سجائر بتبسة.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 21 شخصا، بتمنراست وبرج باجي مختار وجانت.

وحجزت المفارز، 4 مركبات رباعية الدفع وشاحنتين و3800 لتر من الوقود.

بالإضافة إلى 20 مولدا كهربائيا و9 مطارق ضغط و18 قطعة ديناميت و4 أمتار فتيل صاعق، وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.