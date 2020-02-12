توقيف 7 بارونات مخدرات وضبط كمية ضخمة من “الزطلة” بعين الصفراء

أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مصالح الجمارك، 7 تجار مخدرات بعين الصفراء، في النعامة، وضبطوا كمية ضخمة من الكيف المعالج.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، تُقدر كمية المحجوزات بـ5 قناطير و8 كيلوغرامات من الكيف المعالج، و5 مركبات.

كما ضبط حراس الحدود 72 كيلوغرام من نفس المادة، بتلمسان.

ومن جهة أخرى، ضبطت مفرزة للجيش، 12 مولدا كهربائيا و6 مطارق ضغط وجهازي كشف عن المعادن بتمنراست.

فيما ضبطت مفرزة أخرى بالتنسيق مع مصالح الجمارك، بإن أمناس، مركبة رباعية الدفع مُحملة بـ1980 كاميرا مراقبة و200 هاتف محمول.

وفي سياق آخر، أحبط حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني، محاولات هجرة غير شرعية لـ 29 شخصا، كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران والقالة.