توقيف 7 تجار مخدرات وحجز قنطار من الزطلة بأربع ولايات

أوقفت مفارز مشتركة للجيش، بالتنسيق مع الأمن الوطني، أمس الخميس، 7 تجار مخدرات، وضبطت قنطار و27 كغ من الكيف المعالج، بكل من النعامة، تلمسان ومستغانم وخنشلة.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، فقد تمكن عناصر الدرك الوطني من توقيف شخص وحجز 830 وحدة من مختلف المشروبات ببسكرة.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش، ببرج باجي مختار، شخصين، وحجزت 6 مولدات كهربائية، و6 مطارق ضغط.

فيما تم إحباط محاولات تهريب 13 ألف و945 لترا من الوقود، بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف والوادي.

في حين تمكن حرس السواحل وعناصر الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 21 شخصا بكل من تيبازة، وهران، عين تموشنت ومستغانم.

كما تم توقيف 15 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بأدرار.