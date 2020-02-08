توقيف 7 تجار مخدرات وحجز 7 قناطير زطلة بـ3 ولايات

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي7 تجار مخدرات وضبطت كمية ضخمة من الكيف المعالج، بوهران وتلمسان وعين الصفراء وبشار.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم السبت، بلغت كمية المحجوزات 776 كلغ و807 غ من الكيف المعالج، و5588 قرص مهلوس ومركبتين وهاتفين نقالين.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش، 12 شخصا، خلال عمليات متفرقة بكل من برج باجي مختار وعين مقل.

وضبطت ذات المفارز، 43 مولد كهربائي و32 مطرقة ضغط.

ومن جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني 3 أشخاص، بغرداية والوادي وتقرت.

وحجزت ذات العناصر، سيارة سياحية و5174 وحدة من مختلف المشروبات.

وفي نفس السياق، أوقف عناصر الدرك الوطني 6 أشخاص بتلمسان وباتنة والعلمة وقالمة وبرج بوعريريج.

وحجز عناصر الدرك 4 بنادق صيد، و3 مركبات و3 “منظار” وكمية من الذخيرة.

فيما تم حجز 9257 لترا من الوقود الموجه للتهريب، بكل من سوق أهراس، وتبسة والطارف.

كما تم توقيف 21 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من وهران وتلمسان وتيارت وبسكرة وتندوف.