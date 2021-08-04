توقيف 7 تجار مخدرات وضبط 203 كغ “زطلة” في الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 7 تجار مخدرات.

وضبطت مفارز الجيش 203 كيلوغرام من الكيف المعالج حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب. في حين تم توقيف 15 تاجر مخدرات آخرين وحجز 10 كيلوغرام من نفس المادة. بالإضافة إلى 6450 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

في سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت، 126 شخص. وضبطت مسدس كلاشنيكوف ومخزن ذخيرة مملوء و33 مركبة و12 مولدا كهربائيا و17 مطرقة ضغط و26 طنا من خليط الذهب والحجارة. بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بينما تم ضبط 7 بنادق صيد و48 طن من النفايات النحاسية و15 ألف علبة من مادة التبغ. خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من غرداية وإن أمناس وتيزي وزو وتيبازة.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 7500 لتر. بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف وبرج باجي مختار.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ128 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. بكل من وهران والقالة وعنابة وسكيكدة والشلف. فيما تم توقيف 44 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وغرداية وتندوف وجانت.