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توقيف 7 حراڨة من ضمنهم حامل بسواحل كريشتل بوهران

أخبار الجزائر
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توقيف 7 حراڨة من ضمنهم حامل بسواحل كريشتل بوهران
بقلم كريمة سواق

تمكنت اليوم عناصر من قوات حرس السواحل بوهران من إفشال محاولة ابحار سري لـ 7 حراڨة من ضمنهم سيدة حامل.

بينما كانوا يباشرون عمليات تمشيط من خلال دوريات على طول الشريط الساحلي على متن الباخرة رقم 379 .

الحراقة المنحدرون من وهران كانوا بصدد الالتحاق بالضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط على متن زورق مطاطي مزود بمحرك بقوة 40 حصانا بخاريا.

أين تم ترصدهم من قبل حرس السواحل على بعد 14 ميلا بحريا شمال سواحل كريشتل شرق وهران.

ليتم توقيفهم وتحويلهم إلى اليابسة اين تم تسليمهم للجهات الأمنية المختصة لمباشرة التحقيق معهم قبل مثوله أمام العدالة.


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