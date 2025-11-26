توقيف 7 عناصر دعم للإرهاب وإحباط محاولات إدخال أزيد من 9 قناطير من الكيف عبر المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 نوفمبر 2025، تم توقيف 61 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 9 قناطير و66 كيلوغرامًا من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

ووفقًا لبيان وزارة الدفاع الوطني العملية تمت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما تم خلال الفترة نفسها ضبط 1.35 كيلوغرامًا من مادة الكوكايين و564.966 قرصًا مهلوسًا.

وتم بكلٍّ من من تمنراست وبرج باجي مختار وإن قزام وإليزي وجانت، توقيف 566 شخصًا وضبط 37 مركبة و261 مولدًا كهربائيًا و146 مطرقة ضغط.

بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

في حين تم توقيف 14 شخصا آخر و3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف ومسدس آلي و16 بندقية صيد و60.100 لتر من الوقود. وكذا 6 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

وأحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 79 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

فيما تم توقيف 202 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.