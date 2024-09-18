توقيف 7 عناصر دعم للإرهاب وضبط كميات معتبرة من المخدرات والكوكايين

أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 سبتمبر 2024، 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تم توقيف 53 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال قنطارين و32 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط 3.22 كيلوغرام من مادة الكوكايين و235495 قرص مهلوس.

وتوقيف 456 شخص بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وإن قزام وإليزي، وضبط 22 مركبة و203 مولد كهربائي و184 مطرقة ضغط. و4 أجهزة كشف عن معادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وتوقيف 25 شخص آخر وضبط 12 بندقية صيد و 3 مسدسات آلية و13214 لتر من الوقود، بالإضافة إلى 236.12 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وتمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ42 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. وتوقيف 395 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.