توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية واسترجاع 4 مسدسات “كلاشينكوف”

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي. خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى 04 فيفري 2025 في كامل التراب الوطني. و خلال عمليتين نوعيتين بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وبندقية قناصة. وبندقيتين رشاشتين وقاذف صاروخي وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

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