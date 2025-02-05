إعــــلانات
الوطني

توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية واسترجاع 4 مسدسات “كلاشينكوف”

بقلم أمينة داودي
توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية واسترجاع 4 مسدسات “كلاشينكوف”
  • 147
  • 0

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي. خلال الفترة الممتدة من 29 جانفي إلى 04 فيفري 2025 في كامل التراب الوطني. و خلال عمليتين نوعيتين بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة. تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من استرجاع 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف ومسدس آلي وبندقية قناصة. وبندقيتين رشاشتين وقاذف صاروخي وكمية من الذخيرة وأغراض أخرى.

كما تم توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

/div>

»إضغط إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

رابط دائم : https://nhar.tv/LP11G
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر