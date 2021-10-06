توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية وحجز 4 قناطير “زطلة” بالحدود مع المغرب

نفذت وحدات ومفارز للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 29 سبتمبر إلى 5 أكتوبر 2021 عديد العمليات. التي تؤكد التزام قواتنا المسلحة بالحفاظ على الأمن والسكينة ببلادنا.

ففي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية. في عمليات منفصلة عبر التراب الوطني.

في إطار محاربة الجريمة المنظمة ومواصلة للجهود الحثيثة الهادفة إلى التصدي لآفة الاتجار بالمخدرات ببلادنا. أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن. بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة 4 تجار مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب، تقدر بـ4 قناطير و20,5 كيلوغرام من الكيف المعالج.

في حين تم توقيف 19 تاجر مخدرات آخر وحجز قنطارين و49 كيلوغرام من نفس المادة. وكذا 20620 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر النواحي العسكرية الأخرى.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز الجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت. 374 شخصا وضبطت 10 مركبات و120 مولدا كهربائيا و109 مطارق ضغط و07 أجهزة للكشف عن المعادن. وكميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بالإضافة إلى 16,5 طن من خليط خام الذهب والحجارة و18,5 طن من المولد الغذائية. في حين تم توقيف 06 أشخاص وحجز 25 بندقية صيد و13855 خرطوشة و118952 وحدة من الألعاب النارية و126,3 قنطار تبغ. بكل من بسكرة والجلفة قسنطينة وتبسة وباتنة وتيارت. كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 33647 لتر بكل من أدرار وبرج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس.

أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 83 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 95 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من جانت وتلمسان والنعامة وورڤلة وإن أمناس وغيليزان.