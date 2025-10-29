توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية واسترجاع كمية من الذخيرة

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي من توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، حسب بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي في الفترة الممتدة من 22 إلى 28 أكتوبر 2025، في إطار مكافحة الإرهاب. تم توقيف سبعة (7) عناصر دعم للجماعات الإرهابية، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور