توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية..و42 تاجر مخدرات

أعلنت وزارة الدفاع الوطني اليوم، الأربعاء، عن توقيف 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش في الفترة الممتدة من الفاتح إلى 8 جويلية الجاري، فقد تم توقيف أيضا 42 تاجر مخدرات. وإحباط محاولات إدخال 16 قنطارا و45 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب نفس الحصيلة التي أوردها بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم حجز 8.67 كيلوغرام من مادة الكوكايين. وكميات ضخمة من الأقراص المهلوسة تُقدر بـ (1.783.279) قرص. خلال عمليات عبر النواحي العسكرية.

كما تم توقيف (573) شخصا وضبط (51) مركبة و(231) مولدا كهربائيا و(138) مطرقة ضغط، بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب.غير المشروع عن الذهب بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وعين صالح.

كما جاء في البيان، أنه تم توقيف 42 شخصا آخر وحجز مسدس نصف آلي و17 بندقية صيد و48.800 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 20 قنطارا. من مادة التبغ و 22 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة. وهذا خلال عمليات متفرقة.

وبالنسبة للهجرة غير الشرعية، فقد تم إحباط محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية، وإنقاذ (486) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف (218) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.