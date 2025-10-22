توقيف 70 تاجر مخدرات وإحباط إدخال قرابة 3 قناطير كيف من المغرب

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 70 تاجر مخدرات. وأحبطت محاولات إدخال قنطارين و98 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

كما تم ضبط إلى جانب هذه الكمية من المخدرات، 1 كلغ من مادة الكوكايين و1.499.695 قرص مهلوس. حسب بيان من وزارة الدفاع الوطني.

وأوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 405 أشخاص وضبطت 42 مركبة و345 مولدا كهربائيا. و289 مطرقة ضغط و3 أجهزة للكشف عن المعادن. بالإضافة إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة. وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وتوقيف 16 شخصا آخر وضبط 3 بنادق صيد و 11.499 لتر من الوقود. بالإضافة إلى 44 قنطار من مادة التبغ و13 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

كما أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية. وأنقذوا 210 أشخاص كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. كما جرى توقيف 344 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

