توقيف 70 شخص مخالف للحجر وتحويل 17 مركبة للمحشر ببومرداس

تمكن عناصر شرطة بومرداس، من توقيف 70 شخصا وتحويل 17 مركبة من مختلف الأصناف ووضعها في المحشر، لعدم التزامهم بتوقيت الحجر الصحي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية في حق الموقوفين، لعدم حيازتهم لرخص تتيح لهم التنقل، حسب بيان لذات المصلحة الأمنية.

ويأتي ذلك، لتبقى هذه الإجراءات تطبق بصرامة، من أجل ضمان سلامة وصحة المواطنين من خطر انتشار هذا الوباء.

بالإضافة إلى مواصلة تنفيذ التدابير الأمنية المتخذة من طرف الوحدات العملياتية، بمختلف تشكيلاتها التابعة لأمن ولاية بومرداس.

وللوقوف على مدى تطبيق وفرض الحجر الجزئي بالولاية، والتي أقرتها السلطات العليا للبلاد، حفاظا على الصحة العمومية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا كوفيد 19.