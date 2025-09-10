توقيف 71 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 6 قناطير من “الكيف” مع المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، من توقيف 71 تاجر مخدرات كما أحبطت محاولات إدخال 6 قناطير من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. وضبط 4,44 كيلوغرام من مادة الكوكايين و 1.415.657 قرص مهلوس.

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش الوطني الشعبي، فقد أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وتندوف وجانت. 632 شخصا وضبطت 48 مركبة و334 مولدا كهربائيا و195 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 21 شخصا آخر وضبط بندقية رشاشة من نوع FMPK ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف. بالإضافة كذلك إلى مسدس آلي و7 بنادق صيد و(122.895) لتر من الوقود. وكذا 50 قنطار من مادة التبغ و5 أطنان من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتها أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 229 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 686 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور