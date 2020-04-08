توقيف 72 شخصا و12 مركبة لعدم تقيدهم بإجراءات الحجر الجزئي بالبيض

سطرت مصالح أمن ولاية البيض برنامجا يقضي بتنفيذ إجراءات الحجر الصحي الجزئي بالولاية لمنع انتشار فيروس كورونا.

أين تم توزيع إطارات وأعوان الشرطة عبر شوارع وأحياء مدينة البيض، مع دوريات راكبة و راجلة، كما تم اتخاذ نفس التدابير و الإجراءات عبر أمن الدوائر التابعة لأمن الولاية.

وتم من خلال عملية تنفيذ هذا الإجراء توقيف 72 شخصا و 12 مركبة خلال الأيام الثلاثة الأولى لعدم تقيدهم بإجراءات الحجر الجزئي.

حيث تم توقيف 35 شخص و10 مركبات خلال اليوم الأول، أما في اليوم الثاني فتم توقيف 24 شخص ومركبة واحدة فيما تم توقيف 13 شخص ومركبة واحدة خلال اليوم الثالث.

وقد اتخذت المصالح الأمنية جميع الإجراءات القانونية ضدهم، فيما يبقى الإلتزام بكل التدابير والإجراءات الوقائية أمر ضروري للحد من انتشار فيروس كورونا.