توقيف 75 حراڨا من بينهم 14 منظما بسواحل وهران

تمكنت عناصر من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بوهران من إفشال محاولات إبحار سري نحو الضفة الأخرى من البحر الأبيض المتوسط. تم خلالها توقيف 75 حراقا من بينهم 14 منظما.

وهي العمليات النوعية التي تمت استغلالا لمعلومات تفيد بمحاولات هجرة غير شرعية انطلاقا من عديد الشواطئ بسواحل وهران. لمجموعة من الحراقة أعدوا العدة والعتاد لبلوغ السواحل الاسبانية.

كما أسفرت عمليات التوقيف عن حجز 6 قوارب نزهة والتي يطلق عليها تسمية “السريع” مزودة بمحركات تتراوح قوتها ما بين 40 إلى 150 حصانا. بالإضافة كذلك إلى 48 دلو بنزين بسعة 30 لترا، 11 سترة نجاة. بوصلة توجه وهواتف نقالة إلى جانب سيارتين سياحيتين.

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وهران: الإطاحة بشبكات منظمة تتاجر في “الماريخوانا” والمهلوسات

تمكنت عناصر من فرقة البحث والتدخل التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بوهران. في عمليات متفرقة من تفكيك 3 شبكات إجرامية منظمة مختصة في المتاجرة بالمخدرات. وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فقد أسفرت العملية عن توقيف 11 شخصا من بينهم 4 رعايا افريقيين تتراوح أعمارهم ما بين 24 و44 سنة. كما أن عملية التوقيف الأولى تمت إستغلالا لمعلومات تفيد بنشاط الشبكات الإجرامية المنظمة داخل قطاع الاختصاص. حيث وبعد ترصد نشاطهم المشبوه وتحديد هوياتهم ومكان تواجدهم واستصدار أذونات من وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوس تم الايقاع بأفرادها مع حجز 258 غ ماريخوانا. 2535 قرص إكستازي وصاروخ. بالإضافة كذلك إلى مبلغ 199 مليون سنتيم من عائدات الترويج و3 مركبات كانت تستعمل في نقل هذه السموم. كما تمكنت عناصر الفرقة المتنقلة للشرطة القضائية لسيدي البشير في العملية الثانية من توقيف 4 أشخاص. مع حجز كمية من المخدرات على شكل 20 صفيحة قدر وزنها قدر بـ 2 كلغ من الكيف المعالج. 240 قرص صاروخ، 88 قرص إكستازي ومجموعة أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس.

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