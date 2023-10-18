توقيف 76 تاجر مخدرات وحجز أزيد من 19 قنطار كيف

تمكنت مفارز الجيش، بالتعاون مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 76 تاجر مخدرات، وأحبطت محاولات إدخال 19 قنطار و20 كلغ من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب،

وحسب الحصيلة العملياتية للجيش، والتي تشمل الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر 2023، تم خلال نفس الفترة حجز 1329597 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب وتأمين الحدود، تمكنت مفارز للجيش من توقيف 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما تم كشف وتدمير 4 قذائف صاروخية عيار 122 ملم خلال عملية بحث وتفتيش ببرج باجي مختار.

ومن جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش، 243 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح وجانت.

وضبطت 27 مركبة و161 مولدا كهربائيا و86 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 34 شخصا آخر وضبط 4 مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف و17 بندقية صيد و8 مسدسات آلية.

وكذا 52185 لتر من الوقود و35 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و4189 وحدة من مختلف المشروبات.