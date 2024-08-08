توقيف 77 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 11 قنطار من الكيف في الحدود مع المغرب

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 7 عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 31 جويلية إلى 07 أوت 2024. فقد أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، 77 تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال 10 قناطير و95 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب. بالإضافة كذلك إلى ضبط 3,88 كيلوغرام من الكوكايين و(1.571.623) قرص مهلوس.

كما أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 130 شخصا بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن صالح. وضبطت 20 مركبة 107 مولد كهربائي و93 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة والمتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 12 شخصا أخرين وضبط 17 بندقية صيد و3 مسدسات آلية و(30.817) لتر من الوقود. وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

من جهتها تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (260) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. و توقيف (770) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.