توقيف 78 تاجر مخدرات وحجز 4 قناطير كيف

تمكنت مفارز الجيش الوطني الشعبي، بالتعاون مع مختلف المصالح الأمنية، من توقيف 78 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 4 قناطير و67 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 24 إلى 30 ماي 2023، تم ضبط 181334 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 11 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

كما أوقفت مفارز للجيش، 265 شخصا، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ﭭزام وجانت وتندوف.

وضبطت 26 مركبة و112 مولدا كهربائيا و81 مطرقة ضغط و7 أجهزة للكشف عن المعادن و70 قنطار من خليط خام الذهب والحجارة.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 33 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و10 بنادق صيد. وكميات من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة تُقدر بـ22 طن.

بالإضافة إلى 24 قنطار من مادة التبغ، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

كما أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ15258 لتر بكل من تبسة وسوق أهراس والطارف.

ومن جهة أخرى، أحبط حراس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية. وأنقذوا 20 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع.

كما تم توقيف 344 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.