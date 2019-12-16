توقيف 8 أشخاص إستولوا على 200 مليون سنتيم ومجوهرات في معسكر

العصابة تضم امرأتان

تمكنت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالأمن الحضري الثامن بمدينة معسكر من تفكيك مجموعة أشرار مختصة في السرقة من داخل المنازل.

العصابة مكونة من ثمانية أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 18 و36 سنة، من بينهم إمرأتين مع حجز مركبة استعملت في الجريمة و استرجاع مسروقات.

العملية تمت أواخر شهر نوفمبر إثر تقدم مواطن بشكوى ضد مجهولين مفادها تعرض منزله للسرقة تحت طائلة التهديد بأسلحة بيضاء.

أين تم الإستلاء على صندوق مدخرات كان يحتوي على مبلغ مالي قدره بـ 200 مليون سنتيم وكمية من المجوهرات من المعدن الأصفر ووثائق إدارية.

وعلى غثر ذلك باشرت ذات المصالح التحريات التي أسفرت عن من التعرف على المركبة المستعملة في الجريمة .

لتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة مع تمديد الاختصاص إلى ولاية مجاورة أين تم حجز المركبة وتوقيف سائقها.

كما مكن التحقيق مع هذا الأخير من تحديد هوية باقي أفراد المجموعة وتوقيف خمسة منهم من ضمنهم إمرأتين.

وتم خلال العملية إسترجاع صندوق المدخرات المسروق وجزء من المجوهرات وكذا مبلغ مالي مسروق.

واسفرت ذات العملية من حجز مركبة وأجهزة كهرومنزلية وأثاث منزلي تم اقتناؤها من عائدات السرقة.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام العدالة التي أمرت بوضع أربعة منهم رهن الحبس ووضع مشتبه فيها تحت الرقابة القضائية.

فيما بقي ثلاثة آخرون في حالة فرار .