توقيف 8 أشخاص بتهمة ترويج المخدرات في وهران

تمكن أمن ولاية وهران من توقيف 8 أشخاص تورطوا في قضايا الاتجار وترويج المخدرات.

وحسب ذات الهيئة فإن توقيف هؤلاء تم من خلال ثلاثة قضايا منفصلة مكنت من حجزكميات من مادة الكيف والأقراص المهلوسة.

كما مكنت التحريات قام بها أمن سيدي الشحمي بالإيقاع 5 أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و23 سنة.

من بينهم شخص محل بحث وفق ثلاثة أوامر بالقبض صادرة من قبل العدالة.

إضافة إلى ضبط كمية من الكيف المعالج مهيأة للترويج إضافة إلى156قرص مهلوس وكذا مبلغ مالي الذي يعتبرمن عائدات هذا الترويج.

وفي ذات السياق أوقفت مصالح الشرطة شخص يبلغ من العمر32 سنة محل بحث وفق ثلاثة أوامر بالقبض

وهذا في قضايا تتعلق بتكوين جمعية أشرار تختص في الاتجار بالمخدرات والسطو

كما أوقف عناصر الأمن الحضري الخامس شخصين يبلغ سنهما 30 و31 عاما وهما مسبوقين قضائيا.

تم ضبط بحوزتهما على متن مركبة 18 قرصا مهلوسا من نوع “ريفوتريل”، والعثورعلى 318 قرص داخل منزل أحد المتورطين