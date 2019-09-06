توقيف 8 أشخاص مشتبه فيهم بسرقة المجوهرات تحت التهديد بالأسلحة البيضاء بعنابة

تمكنت قوات الشرطة للأمن الحضري الرابع ببلدية عنابة، من توقيف 6 أشخاص زرعوا الرعب وسط المواطنين.

ومن الموقوفين 04 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 18 و25 سنة، مشتبه فيهم في قضية سرقة مجوهرات، وتمكنت ذات المصلحة من إسترجاع مبلغ مالي يقدر بـ 53 مليون سنتيم ،من عائدات بيع المسروقات.

وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية و تقديمهم أمام العدالة، ليصدر في حق ثلاثة منهم أوامر إيداع، فيما وضع آخر تحث الرقابة القضائية .

كما تمكنت من توقيف شخصين آخرين تتراوح أعمارهما بين 17 و 18سنة، مشتبه فيهما في العديد من قضايا السرقة بالتعدد تحت طائلة التهديد بالأسلحة البيضاء المحظورة.

بالإضافة إلى السرقة بالعنف و التعدد، السرقة المتبوعة بالضرب والجرح العمديان بالسلاح الأبيض، وبعد استكمال كافة الإجراءات القانونية، صدر في حق واحد منهما أمر إيداع واستفاد آخر من إستدعاء مباشر.