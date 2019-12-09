توقيف 8 أشخاص منهم 3 مبحوث عنهم في العاصمة

تمكنت مصالح الأمن في عمليات متفرقة، من توقيف 8 أشخاص، بينهم 3 مبحوث عنهم في قضية الضرب والجرح العمدي.

وحجز 977 قرص مهلوس عقلي، و76 علبة خمر، و11 غرام من القنب الهندي.

كما أسفرت العمليات حسب بيان من مديرية الأمن، عن ضبط سلاحين أبيضين محظورين ومبلغ مالي قدره 16 مليون سنتيم.

وأوقف أمن الحراش، بالعاصمة، شخص كان يروج للمؤثرات العقلية، حيث ضبط بحوزته على 34 كبسولة مؤثر عقلي ومبلغ مالي قدره 3000 دج.

كما تم العثور على 554 كبسولة أخرى و3000 دج داخل منزل الجاني.

أما القضية الثانية، فتتعلق بسرقة دراجة نارية، حيث تم تحديد هوية السارقين وضبط 76 قارورة خمر و270 قرص مهلوس.

وأوقفت شرطة الترامواي شخصين، بحوزتهما علبتين من المؤثرات العقلية ومبلغ مالي 16 مليون سنتيم.

وتم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية للنظر في ملفاتهم.