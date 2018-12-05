توقيف 8 أشخاص من بينهم إمراتان وقاصر في قضية قتل عجوز بسيدي بلعباس

أوقفت مصالح الأمن بسيدي بلعباس على 8 أشخاص من بينهم إمراتان وقاصر في قضية قتل عجوز تبلغ من العمر89 سنة.

وحسب ذات الهيئة فإن حيثيات القضية إلى الأسبوع الماضي إثر معلومات مفادها وجود امرأة طاعنة في السن تعيش بمفردها بحي سيدي ياسين جثة هامدة بمسكنها.

وعلى إثرها باشرت الشرطة التحريات التي اسفرت أن أحد جيران الضحية قام بخنقها والإستيلاء على أموالها ومجوهراتها .

وعقب الحقيق تم التعرف على هوية باقي المتورطين في القضية وهم بستة أشخاص بينهم امرأتان ومجوهراتي ينحدر من من غرب الوطن.

قاموا بالإستلاء على الأموال الضحية والمجوهرات من المشتبه فيه بغرض بيعها.

أين تم توقيفهم وتقديمهم أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس فيما إستفاد قاصر يبلغ من العمر 14 سنة من الإفراج.