توقيف 8 أشخاص من بينهم شابتين بتهمة انشاء محل للفسق والذعارة بالأغواط 

أوقفت مصالح أمن الولاية بالأغواط 8 أشخاص تتراوح أعمارهم مابين “53-19” سنة، من بينهم امرأتان تتراوح أعمارهما مابين “19-22” سنة لتورطهم في قضية انشاء محل للفسق والدعارة.

حيثيات القضية تعود إلى معلومات واردة إلى مصالح الأمن الحضري الرابع، تفيد بقيام شخص يبلغ من العمر 53 سنة باتخاذ محله التجاري الكائن بقطاع الاختصاص بمدينة الأغواط كوكر للفسق والدعارة.

ليتم على إثر ذلك وبعد استغلال هذه المعلومات واستفاء الإجراءات القانونية توقيف المشتبه فيه على مستوى المحل السالف الذكر، رفقة 7 أشخاص، من بينهم امرأتان.

ليتم على الفور تحويلهم إلى مقر المصلحة وفتح تحقيق في قضية الحال، أين تبين أن أحد الأشخاص البالع من العمر 30 سنة محل بحث من العدالة، بموجب أمر بالقبض لتهمة التملص بطرق تدليسية من الضريبة، المدان بخصوصها بغرامة مالية قدرها (100000.00 دج)، و حبس سنتين نافذة.

بعد استكمال ملف الإجراءات القضائية تم تقديم المشتبه فيهم أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط.