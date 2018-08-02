توقيف 8 أشخاص من بينهم 4 مبحوث عنهم بالبليدة

تمكنت القوات المشتركة، المتكونة من الدرك و الأمن الوطنيين لولاية البليدة، ليلة الأربعاء إلى الخميس، من إلقاء القبض على ثمانية أشخاص.

الأشخاص الثمانية المقبوض عليهم من بينهم أربعة من المجرمين المبحوث عنهم.

كما تم خلال هذه العملية حجز أسلحة بيضاءو كمية من المخدرات .

وحسب بيان لمصالح الدرك ، فقد تم خلال هذه العملية تمشيط وادي شفة و وضع حواجز أمنية

نصبت خلالها أجهزة الكشف عن السيارات و المركبات المسروقة، عند مداخل و مخارج هذه الأحياء

وعلى مستوى الطريق السيار شرق-غرب مما سمح بالتعريف بمئات الأشخاص و المركبات .