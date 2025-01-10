توقيف 8 أشخاص وحجز 1 كلغ من المخدرات الصلبة بتلمسان

تمكن عناصر أمن ولاية تلمسان، من توقيف 8 أشخاص، وحجز 1 كلغ و128 غرام من المخدرات الصلبة.

وحسبما أفاد به اليوم الجمعة بيان لخلية الاتصال للأمن الولائي، جاءت هذه العملية، إثر معلومات مفادها قيام أشخاص مشتبه فيهم بتسهيل تنقل الأجانب بصفة غير قانونية داخل إقليم التراب الوطني.

وسمح إستغلال هذه المعلومات بتوقيف مركبة كبيرة الحجم في حاجز أمني محكم على مستوى مدخل مدينة بني سنوس. على متنها شخصين من جنسية جزائرية وستة أشخاص من جنسيات إفريقية مختلفة.

وبعد إخضاع المركبة للتفتيش الدقيق، تم حجز الكمية المذكورة من المخدرات ومبلغ مالي من العملة الوطنية قدره 36 ألف دج. ومبلغ من العملة الأجنبية قدره 200 درهم وهواتف نقالة كانت تستعمل لربط الاتصالات بين أفراد الشبكة الإجرامية وفق ذات المصدر.

وتم إنجاز ملف قضائي قدم بموجبه الأشخاص الثمانية الموقوفين أمام الجهات القضائية المختصة عن قضايا تكوين جمعية أشرار لغرض تسهيل تنقل الأجانب بصفة مباشرة وغير قانونية داخل إقليم التراب الوطني.

وكذا استيراد وحيازة المخدرات والحصول ونقل المخدرات بطريقة غير مشروعة بإستعمال وسيلة نقل عن طريق جماعة إجرامية منظمة. ودخول أجنبي الى إقليم الجزائر والتنقل فيه دون استيفاء الإجراءات المنصوص عليها قانونيا.