توقيف 8 أشخاص وحجز 56 ألف قرص مهلوس في الوادي

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لأمن ولاية الوادي، من حجز 56670 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين 300ملغ، في عمليتين متفرقتين.

وحسبما أفاد به مصدر مسؤول من ذات الجهاز الامني، جاءت العمليتان بعد إستغلال ذات العناصر الأمنية لمعلومات مفادها وجود تحركات مشبوهة لعناصر شبكتين اجراميتين.

وتنشط الشبكة الاولى على مستوى اقليم بلدية اميه ونسة (التي تبعد 30 غرب عاصمة الولاية). والثانية على مستوى اقليم بلدية قمار (التي تبعد 15 كلم شمال عاصمة الولاية).

الشبكتان تنشطان في مجال النقل والمتاجرة بالمؤثرات العقلية بصدد تمرير شحنة معتبرة. لترويجها عبر مختلف أقاليم بلديات الولاية والولايات المجاورة.

لتستنفر عناصر مختلف الفرق التابعة لأمن الدائرتين لإعداد خطة عمل محكمة لإحباط هاتين العمليتين.

واعتمدت على تكثيف إجراءات البحث والتحري واقامة حواجز امنية وسد جميع المنافذ والطرق. المحتمل عبورها على مستوى كافة البؤر والمسالك التي يتخذها أفراد هاتين الشبكتين الاجرامية منافذ للعبور.

وتم خلال تنفيذ هذه الخطة الأمنية المسطرة رصد التحركات المشبوهة لأفراد الشبكتين المتكونتين من 8 أشخاص، توقيف مركبتين وحجز 56670 قرص من المؤثرات العقلية كانت مخبأة بإحكام داخل السيارتين.

وقد فتحت مصالح الشرطة تحقيقا أمنيا معمقا لمعرفة ملابسات القضية. وسيتم تقديم أفراد الشبكتين الثمانية (08) إلى الجهات القضائية بعد إستكمال إجراءات التحقيق الأمني.