توقيف 8 اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في عنابة

تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة تتمكن من توقيف 8 اشخاص. متورطين في حيازة كميات من الكيف المعالج والاعتداء على المواطنين. أفراد الشبكة الاجرامية تتراوح اعمارهم ما 26 و44 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.

العملية أسفرت عن حجز كمية من الكيف المعالج، كوابل نحاسية بالإضافة إلى مجموعة من الاسلحة البيضاء تستخدم في الاعتداءات المنفذة في حق المواطنين. أين تم إنجاز ملفات قضائية وتقديم الموقوفين أمام الجهات المختصة قضائيا. حيث تم ايداعهم المؤسسة العقابية.

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