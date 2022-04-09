توقيف 8 اشخاص بتهمة حيازة المخدرات في عنابة
تمكن أفراد المجموعة الاقليمية للدرك الوطني بعنابة تتمكن من توقيف 8 اشخاص. متورطين في حيازة كميات من الكيف المعالج والاعتداء على المواطنين. أفراد الشبكة الاجرامية تتراوح اعمارهم ما 26 و44 سنة ينحدرون من ولاية عنابة.
العملية أسفرت عن حجز كمية من الكيف المعالج، كوابل نحاسية بالإضافة إلى مجموعة من الاسلحة البيضاء تستخدم في الاعتداءات المنفذة في حق المواطنين. أين تم إنجاز ملفات قضائية وتقديم الموقوفين أمام الجهات المختصة قضائيا. حيث تم ايداعهم المؤسسة العقابية.
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تمكنت عناصر فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية بجاية. من الإطاحة بجماعة أشرار تتكون من 05 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 23 و 33 سنة. من بينهم إمرأتان مختصة في المتاجرة بالمخدرات بملهى ليلي بمدينة القصر.
تفاصيل العملية جاءت بعد تلقي مصالح الشرطة مكالمة هاتفية على الرقم الأخضر للأمن الوطني 1548. مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات والمهلوسات على مستوى ملهى ليلي. بمدينة القصر ويساعده في ذلك فتيات يعملن بذات الملهى.
فور ذلك أعدت مصالح الشرطة خطة أمنية مع تكثيف الابحاث والتحريات. حيث مكنت التحريات من تحديد الأسلوب المنتهج لترويج المخدرات من طرف أفراد هذه الشبكة مع تحديد دور كل واحد منهم. وبعد ترصد المشتبه فيه الرئيسي تم توقيفه على متن مركبته من نوع إبيزا والتي يستغلها في نقل المخدرات.
ترويج المخدرات بملهى ليلي
وقد ضبط بحوزته على 30 قرص من المخدرات الصلبة من نوع إكتازي، ومبلغ مالي قدره 64000 دج من عائدات الترويج. إستمرارا للتحقيق تم توقيف فتاتان يبلغن من العمر 23 سنة يعملن بالملهى الليلي. وبعد تفتيش غرفهما بذات الملهى تم ضبط وحجز كمية من الأقراص المهلوسة. تقدر بـ 31 قرص من نوع إكتازي وبريغابالين.
التحريات التي قامت بها الفرقة المحققة مكنت من تحديد هوية الممون الرئيسي لهذه الجماعة الإجرامية وتوقيفه. وبعد تفتيش مسكنه العائلي الكائن بتيشي تم ضبط و حجز 110 قرص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابلين.
بالإضافة إلى مقص صغير الحجم يستعمل للتقطيع. وقد أنجز ملف جزائي ضد المشتبه فيهم. لأجل قضية حيازة وشراء المخدرات الصلبة والمؤثرات العقلية قصد إعادة البيع بطريقة غير مشروعة. المشاركة، وتم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة وبعد جلسة المثول الفوري صدر في حقهم أمر إيداع.