توقيف 8 بارونات مخدرات وحجز أزيد من قنطاري كيف بهذه النواحي العسكرية

أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن، 8 تجار مخدرات، بإقليمي الناحيتين العسكريتين الثانية والثالثة، خلال الفترة الممتدة من 19 إلى 27 جويلية الجاري.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، ضبطت ذات المصالح، خلال العمليات السابقة، 273 كيلوغرام من الكيف المعالج، حاولت المجموعات الإجرامية إدخالها عبر الحدود مع المغرب.

ومن جهة أخرى، وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، تم توقيف 31 تاجر مخدرات آخرين وحجز 35145 قرصا مهلوسا خلال عمليات مختلفة عبر نواحي عسكرية أخرى.

وفي سياق آخر، أوقفت مفارز للجيش، 122 شخصا، بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وجانت.

وضبطت المفارز، 7 مركبات و66 مولدا كهربائيا و22 مطرقة ضغط و85 كيسا من خليط الذهب الخام والحجارة.

بالإضافة إلى متفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

بينما تم ضبط 3 بنادق صيد و75000 علبة من مادة التبغ و1200 وحدة من مختلف المشروبات، خلال عمليات منفصلة نُفذت بكل من ورقلة والوادي وبسكرة والجلفة.

كما تم إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 2543 لتر بكل من تبسة والطارف وسوق أهراس.

ومن جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية لـ 187 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران ومستغانم وتلمسان والشلف والجزائر العاصمة وعنابة.

فيما تم توقيف 82 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من الوادي وتلمسان وتمنراست وسوق أهراس وإن أمناس وتيبازة.