توقيف 8 بارونات مخدرات وحجز أكثر من قنطارين من الكيف بالغرب

أفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الجمعة، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت خلال عمليات متفرقة بكل من وهران وتلمسان وغليزان، 8 بارونات مخدرات.

وأسقرت العملية التي قام بها عناصر الجيش، عن حجز كمية كبيرة من الكيف المعالج تقدر بـ 216,8 كيلوغرام.

وأضاف ذات البيان، أنه تم حجز 13000 لتر من الوقود الموجه للتهريب و19500 وحدة من مختلف المشروبات بكل من سوق أهراس وتبسة وبجاية.

من جهة أخرى، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بتمنراست 4 منقبين عن الذهب وحجزت مولدين كهربائيين ومطرقتي ضغط.