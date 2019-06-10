توقيف 80 منقبا عن الذهب في جانت

أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، أمس الأحد، 80 منقبا عن الذهب، وحجزت أربع شاحنات، وثلاث مركبات رباعية الدفع، في جانت.

وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الإثنين، حجزت مصالح الأمن خلال هذه العملية كذلك، 13مولدا كهربائيا، و5 مطارق ضغط.

من جهة أخرى، ضبط حراس السواحل في عمليات منفصلة، 96,77 كيلوغرام من الكيف المعالج، بكل من تلمسان وعين تموشنت.

في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بغليزان، تاجر مخدرات، بحوزته 9,334 كيلوغرام من نفس المادة.

كما أوقف عناصر الدرك الوطني، شخصين، وضبطوا بندقيتين، وكمية من الذخيرة “1000 خرطوشة”، بكل من باتنة وسطيف.