توقيف 83 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 6 قناطير كيف إلى الجزائر

تمكنت مفارز الجيش، بالتعاون مع مختلف مصالح الأمن، من توقيف 83 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 6.42 قنطار من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب حصيلة لوزارة الدفاع الوطني، شملت الفترة الممتدة من 17 إلى 23 ماي 2023، تم كذلك ضبط 236631 قرص مهلوس.

وفي إطار مكافحة الإرهاب، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة.

كما أوقفت مفارز للجيش، 1028 شخصا بكل من تمنراست وإن ﭭزام وجانت. وضبطت 20 مركبة و164 مولدا كهربائيا و176 مطرقة ضغط و4 أجهزة للكشف عن المعادن.

بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 19 شخصا آخر وضبط مسدسين رشاشين من نوع كلاشنيكوف و7 بنادق صيد.

بالإضافة إلى 11 قنطار من مادة التبغ و4362 وحدة من مختلف المشروبات، وهذا خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وفي نفس السياق، أحبط حراس الحدود بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ68268 لتر بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وتبسة وسوق أهراس والطارف.

فيما تم توقيف 723 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.