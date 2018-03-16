توقيف 83 شخصا بالعاصمة في إطار مكافحة الجريمة

أوقفت قوات الشرطة 83 شخصا خلال عمليات بمختلف أحياء الجزائر العاصمة في اطار مكافحة الجريمة.

وأوضحت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم الجمعة.

أن هذه العمليات أفضت الى حجز 1448 قرص مهلوس و451 غرام من القنب المعالج اضافة الى أسلحة بيضاء.

وتم توقيف شخص بمدينة الاغواط وبحوزته 3.42 كلغ من القنب المعالج، في حين أوقف شخص آخر بمدينة البليدة و بحوزته 2.9 كلغ من نفس المادة.

وتم أيضا توقيف شخص بمدينة معسكر وبحوزته 600 قرص مهلوس اضافة إلى أخر بمدينة تلمسان وبحوزته 110 قرص مهلوس و284 غرام من القنب المعالج.

كما أوقفت قوات الشرطة أربعة أشخاص خلال عمليات قامت بها بمدينة تبسة، حيث حجزت 213 قرص مهلوس و155 غرام من القتب المعالج.