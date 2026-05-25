توقيف 84 تاجر مخدرات وإحباط إدخال 9 قناطير من “الكيف” قادمة من المغرب

تمكنت مفارز للجيش الوطني الشعبي، وفي إطار التصدي لآفة الإتجار بالمخدرات من توقيف 84 تاجر مخدرات وإحباط محاولات إدخال 9 قناطير و48 كيلوغرام من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب.

وحسب الحصيلة العملياتية الأسبوعية للجيش الوطني الشعبي، خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 24 ماي 2026، في كامل التراب الوطني. فقد تم ضبط 2 كيلوغرام من مادة الكوكايين و1.349.196 قرص مهلوس، خلال عمليات عبر النواحي العسكرية. كما تم توقيف 592 شخصا وحجز 41 مركبة و419 مولد كهربائي و295 مطرقة ضغط. بالإضافة كذلك إلى كميات من خليط خام الذهب والحجارة وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب.

كما تم توقيف 16 شخص آخر وضبط 3 مسدسات رشاشة و3 بنادق صيد و 25.070 لتر من الوقود و57 قنطار من مادة التبغ. بالإضافة كذلك إلى 63 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة، وهذا خلال عمليات متفرقة.

من جهتهم أحبط حرّاس السواحل محاولات هجرة غير شرعية بسواحلنا الوطنية وأنقذوا 176 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع. فيما تم توقيف 544 مهاجر غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور