توقيف 9 أشخاص بثوا الرعب والهلع وسط سكان حي المالحة ببئر مراد رايس

أخبار الجزائر
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توقيف 9 أشخاص بثوا الرعب والهلع وسط سكان حي المالحة ببئر مراد رايس صورة من الأرشيف
بقلم كمال.ك

أوقف درك بئر مراد رايس عصابة إجرامية خطيرة بثت الرعب و الهلع في وسط سكان حي المالحة ببئر مراد رايس سهرة أمس الإثنين.

العصابة مكونة 9 أشخاص، كانوا مدججين بمختلف الأسلحة البيضاء، وقام الموقوفون بانتهاك شقة لأحد المواطنين وتهديده ليلة أمس.

وقد تم ححز أسلحة بيضاء كبيرة من مختلف الأنواع  كانت لدى العصابة، وأدى التدخل السريع إلى توقيف أفراد العصابة وشل مخططاتهم.

ونوه الدرك الوطني في بيان له اليوم الثلاثاء، إلى أن الموقوفين قاموا بإثارة الفوضى عكس ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعي على أنهم رفضوا الإنصياع لإجراءات الحجر الصحي، وتوقيفهم بسبب ارتكابهم لجرائم تمس القانون العام.


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