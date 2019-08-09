توقيف 9 أشخاص بعد مقتل شاب بعين مليلة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين مليلة من تحديد هوية المتورطين في جريمة قتل شاب تعرض لاعتداء ببندقية.

وأفضى التحقيق المعمق إلى التعرف على 8 أشخاص آخرين تتراوح أعمارهم بين 21 و 37 سنة.

كما تمكنت ذات المصالح من حجز 20 خرطوشة خاصة ببنادق الصيد إضافة إلى أسلحة بيضاء محضورة .

من جهتها تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة عين مليلة في قضايا تتعلق بالقتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

بالإضافة إلى بإستعمال سلاح ناري من الصنف الخامس غير مرخص ومحاولة القتل العمدي مع سبق الاصرار والترصد.

كما وجهت للمتهمين تهم حيازة ذخيرة من الصنف الخامس بدون ترخيص، أسلحة بيضاء محظورة، مواد صيدلانية مجهولة المصدر و إنشاء وكر للدعارة.

ومن بين القضايا المتعلقة بهذه الجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، عدم التبليغ عن وقوع جناية للسلطات المختصة.