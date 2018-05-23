توقيف 9 أشخاص بينهم قاصر ومغترب جنّدهم “داعش” بمستغانم لتنفيذ أعمال إرهابية

تمكنت المصالح الأمنية لولاية مستغانم، من تفكيك خلية دعم وتجنيد للتنظيم الإرهابي داعش.

وتشير المعلومات الحصرية التي تحوزها “النهار”، إلى أنّ الخلية متكونة من تسعة أفراد تتراوح أعمارهم بين 16و37سنة.

من بينهم قاصر ومغترب مقيم بفرنسا.

كما تضم الخلية أشخاص سبق لهم وأن تورطوا في الأعمال الإرهابية، إضافة إلى شقيقين يشغلون أعمال حرة.

العملية وحسب المعلومات الحصرية لـ”النهار”، جاءت إثر عملية ترصد التي وضعتها ذات المصالح الأمنية.

لرصد تحركات بعض المشتبه فيهم من خلية الدعم والتجنيد.

أين تم ضبط العديد من الروابط القتالية بحوزة عناصر الخلية الذين كانوا على اتصال مباشر مع العناصر الفعالة في التنظيم الإرهابي داعش.

أين كانت الخلية بصدد تنفيذ أحد هجماتها على المقرات الأمنية بمستغانم بعد أن وصلت إلى آخر ترتيباتها قبل التنفيذ والالتحاق مباشرة بمعتقلات التنظيم الإرهابي.

حيث أن عملية الاعتقال من قبل المصالح الأمنية التي استهدفت المشتبه فيهم والقاطنين بمختلف أحياء مدينة مستغانم.

تمت ليلة 13ماي، أين تم تقديم القاصر أمام الجهات القضائية الذي أودع رهن الحبس الاحتياطي.

في انتظار تقديم بقية أفراد العصابة صبيحة يوم غد الخميس أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة مستغانم