توقيف 9 أشخاص تسببوا في حرب شوارع بالبرواڤية في المدية

استعملوا أسلحة بيضاء وشماريخ

تمكنت قوات الشرطة في البرواڤية مدعّمة بفرقة البحث والتحري BRI، بحر الأسبوع الماضي، من توقيف عصابة إجرامية متكونة من 9 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 20 و38 سنة، بعد وقوع شجار عنيف في أحد أحياء مدينة البرواڤية بين أفراد العصابة المعروفين بسوابقهم العدلية وضلوعهم في قضايا مماثلة، مستعملين أسلحة بيضاء وشماريخ نارية محدثين رعبا وسط السكان.

وقائع القضية واستنادا إلى مصدر أمني، تعود إلى تلقي قاعة العمليات لأمن الولاية، مكالمة هاتفية من طرف المواطنين عبر «الخط الأخضر» 1548 للتبليغ عن وقوع شجار عنيف بين مجموعة من الشباب، غالبيتهم مسبوقون قضائيا ينحدرون من حيّين مختلفين في مدينة البرواڤية.

والذين دخلوا في شجار عنيف بينهم مستعملين مختلف الأسلحة البيضاء من سيوف وشماريخ نارية، محدثين رعبا وسط سكان حي «شريط» في البرواڤية.

وفور تلقيها البلاغ، سارعت قوات الشرطة للتدخل في عين المكان مدعّمة بقوات فرقة البحث والتحري BRI، أين تمّ تطويق المكان بإحكام واحترافية عالية.

مما مكّن من توقيف الضالعين في ارتكاب أعمال العنف البالغ عددهم 9 أشخاص.

وبعد استكمال إجراءات التحقيق، تم تقديم جميع الموقوفين أمام نيابة محكمة البرواڤية، عن قضية تكوين جماعات إجرامية بغرض ارتكاب أعمال العنف والتعدي وزرع الرعب وسط إقليم حضري.

الإخلال بالنظام العام والسكينة العامة والمشاجرة في مكان عمومي باستعمال أسلحة بيضاء وشماريخ، أين تمّ إيداعهم الحبس المؤقت إلى غاية محاكمتهم.