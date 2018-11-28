توقيف 9 أشخاص تورطوا في إنشاء محل للفسق والدعارة بسيدي بلعباس

ألقت قوات الشرطة لبلدية بلولادي بسيدي بلعباس القبض على 9 أشخاص بينهم أربع فتيات تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 سنة.

بعد تورطهم في إنشاء محل للفسق والدعارة والحيازة على المخدرات والأقراص المهلوسة.

تمكنت قوات الشرطة على إثر ذلك من حجز عدة أغراض وعدد من المشروبات الكحولية وكمية من المخدرات وأقراص مهلوسة.

في حين تم تقديم المتهمين أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس.

وقائع القضية تعود إلى إستغلال قوات الشرطة لمعلومات تفيد بأن إمرأة تتخذ من مسكنها كوكر لممارسة الفسق والدعارة بقرية بلولادي.

لتباشر المصلحة بفتح تحقيق على جناح السرعة للكشف عن ملابسات القضية، وبعد عملية تفتيش قانونية للمسكن المشتبه فيه.

تم ضبط 9 أشخاص بينهم أربع فتيات تتراوح أعمارهم بين 22 و 30 سنة، حيث بينت التحقيقات أنهم كانوا يتخذون من المسكن.

المذكور كمكان لممارسة الفسق والدعارة ، حيث تم ضبط وحجز عدة أغراض وعدد من المشروبات الكحولية وكمية من المخدرات.

ناهيك عن حجز أقراص مهلوسة، والعديد من الواقيات الذكرية وحبوب منع الحمل والتي تم حجزها لفائدة التحقيق .

المصلحة أنجزت قضائيا ضد الموقوفين عن تهمة إنشاء محل للفسق والدعارة، الحيازة على المشروبات الكحولية، المخدرات.

الأقراص المهلوسة، قدموا بموجبه أمام النيابة التي أمرت بإيداعهم الحبس.