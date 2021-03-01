توقيف 9 أشخاص تورطوا في سرقة محلات وصندوق زكاة ببومرداس

تمكنت فرقة الشرطة القضائية للأمن الحضري زموري ببومرداس، من تفكيك جماعة أشرار مختصة في السرقات عن طريق الكسر.

وحسب بيان لذات المصلحة الأمنية، فقد استهدفت هذه الجماعة، المحلات التجارية، المنازل و مسجد المدينة.

وتعود حيثيات القضية إلى ترسيم شكاوي من طرف الضحايا مفاده تعرض محلاتهم ومساكنهم لفعل السرقة من طرف أشخاص مجهولين.

لتباشر على الفور عناصر الضبطية القضائية تحرياتها المعمقة لتحديد هوية الفاعلين.

وأسفرت التحقيقات على توقيف شبكة إجرامية تتكون من 9 أشخاص، ينحدرون من بلدية زموري ومعظمهم من ذوي السوابق العدلية.

وبينت التحريات أن المشتبه فيهم قاموا بسرقة صندوق الزكاة بأحد مساجد البلدية، وسرقة المحلات التجارية وكذا المواطنين في ممتلكاتهم.

وتمكنت ذات المصالح، من ضبط الأشياء المسروقة والمتمثلة في دراجة نارية، ومواد التبغ، ومبلغ مالي.

بالإضافة إلى حجز مصباح يدوي كانت عناصر الجماعة الإجرامية تستعمله في الإضاءة ليلا لارتكاب جرائهم.

ليتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.