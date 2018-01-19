توقيف 9 أشخاص ضمن شبكة إجراميّة استغلّت محل للهواتف لترويج المخدّرات

تمكّنت فرقة مكافحة الاتّجار غير الشّرعي بالمخدرات والمؤثرات العقليّة بأمن ولاية تبسّة، من تفكيك شبكة منظمة تنشط في الاتّجار بالمخدّرات .

والأقراص المهلوسة ومادّة الهيروين مع توقيف 7 أشخاص، من بينهم فتاة وحجز 6.2 غرام من مسحوق الهيروين .

العملية جاءت إثر معلومات وردت إلى المصلحة الولائيّة للشّرطة القضائيّة مفادها وجود أشخاص يقومون بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية .

وذلك باستغلال محل مخصّص لبيع الهواتف النقالة، وعليه تم الترصد للمعنيين، وتمّ توقيف 05 مشتبه فيهم تتراوح أعمارهم.

بين 25 و 35 سنة ،من بينهم فتاة.

وأسفرت عمليّة تفتيش المحل، عن حجز 50 قرص من المؤثرات العقلية وكمية من المسحوق الأبيض نوع “هيرويين”.

استمرارا للتحقيق تم توقيف شخصان آخران متورطان في القضية كما أن عملية تفتيش مسكن المشتبه فيه الرئيسي ذو 25 سنة.

أسفرت عن حجز حوالي 50 قرص آخر من المؤثرات العقلية و مبلغ مالي معتبر يقدر بـ 47500 دج عائدات بيع السموم.

وتمّ تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.