توقيف 9 أشخاص في قضية قتل فلاح بطلقة نارية في “عين الذهب” بتيارت

قاضي التحقيق بمحكمة مهدية يحقق مع 50 موقوفا في حادثة “عين دزاريت”

أوقفت مصالح الدرك الوطني لبلدية “عين الذهب” في تيارت، 9 أشخاص يشتبه تورطهم في جريمة قتل راح ضحيتها المدعو “ج.م”، إثر نزاع حول أرض فلاحية.

وكانت منطقة “الحليات” الريفية في تيارت التي تربطها حدود مع ولاية الأغواط، قد شهدت، أول أمس، خلافات بين شخصين تربطهما صلة قرابة بسبب رخصة حرث، سرعان ما تطورت إلى توجيه أحدهما طلقة نارية للضحية من بندقية صيد أردته قتيلا، لتشرع بعدها مباشرة عناصر الدرك الوطني لبلدية “عين الذهب” في تحقيقات، أفضت إلى توقيف 9 أشخاص والتحقيقات لا تزال متواصلة لمعرفة ملابسات الجريمة.

ويواصل قاضي التحقيق لدى محكمة مهدية في تيارت الاستماع إلى 50 شخصا الذين تم توقيفهم بعد النزاع المسلح الذي وقع في منطقة “الشقيقة” التابعة لبلدية “عين دزاريت”، تسبب في مقتل القاصر “ف.أ”، يبلغ من العمر 16 سنة، وإصابة 19 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة، إثر نزاع حول أرض فلاحية، ويرجح أن يستمر التحقيق القضائي إلى ساعة متأخرة من الليل، نظرا للعدد الكبير من المشتبهين من كلا العائلتين في الحادثة.